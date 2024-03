Acerbi si gioca l'Inter: squalifica per razzismo sarebbe frattura insanabile

. Sulla Gazzetta dello Sport si scrive di un possibile divorzio tra il club nerazzurro ed Acerbi nel caso di squalifica del difensore

"L’Inter non vuole macchie, ci tiene ad allontanare in ogni modo il marchio del razzismo. Non lo ha fatto pubblicamente con un comunicato, ma non è detto che non lo faccia in un secondo momento". Sulla Gazzetta dello Sport si scrive di un possibile divorzio tra il club nerazzurro ed Acerbi nel caso di squalifica del difensore per le frasi rivolte a Juan Jesus.

"Tutto dipenderà dall’entità e soprattutto dal tipo dell’eventuale squalifica alla quale potrebbe andare incontro Acerbi. A fronte di uno stop lungo - e dunque della natura discriminatoria confermata delle sue parole - l’Inter automaticamente multerebbe il difensore. Ma la sanzione economica non sarebbe il cuore del discorso. La frattura a quel punto non sarebbe più ricomponibile, a meno di clamorosi colpi di scena. Ecco perché è logico immaginare una separazione in estate tra il difensore e l’Inter, anche a fronte di un contratto che pure recita giugno 2025. Sulle modalità, poi, ci sarebbe da discutere. Ma quel che è certo è che la distanza tra Acerbi e l’Inter di queste ore non lascia spazio a pensieri positivi".