Nunez apre le porte all'addio ed ascolta le offerte: il Liverpool ha fissato il prezzo

La valutazione di Darwin Núñez non è più quella di tre anni fa: 75 milioni, versati nel 2022 per strapparlo al Benfica. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto sull'attaccante che piace al Napoli: "Darwin è ancora giovane, compirà 26 anni il 24 giugno, oggi vale meno. Ha perso peso, considerazione, centralità. Il Liverpool lo valuta 50 milioni, cifra alta ma trattabile, come accade all’inizio di ogni storia di mercato.

E la porta è stata aperta dallo stesso giocatore, che ha cominciato ad ascoltare la proposta del Napoli, senza però escludere altre destinazioni. Piace molto anche al Milan (che si è mosso dopo rispetto agli azzurri), a diverse squadre europee, e attira molto anche in Arabia Saudita (Al Nassr)" scrive il quotidiano.