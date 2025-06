ADL rompe il muro dei 100 mln: ecco la nuova soglia sul monte ingaggi

Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera per superare i 100 milioni di euro di monte ingaggi in vista della prossima stagione. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come l'obiettivo del club partenopeo siano investimenti importanti per difendere lo scudetto e affrontare al meglio la Champions League.

In questa ottica, il presidente ha stanziato un nuovo monte ingaggi. La stima attuale, con l’ingaggio lordo di Kevin De Bruyne (8,5 milioni di euro), è circa di 92 milioni di euro, ma con l'arrivo previsto di altri 7 giocatori, è facile prevedere che si oltrepasserà tale soglia. Limite massimo fissato da De Laurentiis: 105 milioni di euro, anche considerando eventuali tagli agli stipendi in rosa.