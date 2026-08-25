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Calciomercato, Gazzetta dello Sport: “Sorloth, la Juve c’è”

Calciomercato, Gazzetta dello Sport: “Sorloth, la Juve c’è”TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:55Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica l’apertura alla Juventus e alla ricerca del nuovo centravanti. Il titolo principale è “Sorloth, la Juve c’è”: dopo il mancato arrivo di Kolo Muani, i bianconeri accelerano per l’attaccante norvegese dell’Atletico Madrid.

Nico Gonzalez potrebbe diventare la chiave dell’operazione con il club spagnolo, mentre l’alternativa resta Joshua Zirkzee. Spazio anche all’infortunio di Yildiz, che rischia un intervento e circa due mesi di stop.