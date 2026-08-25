Calciomercato, Corriere dello Sport: “Napoli, serve uno sforzo per Jesus”
Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre con il grande successo della Roma sulla Fiorentina. “DYMalen, che Roma” è il titolo scelto dal quotidiano dopo il netto 4-0 dell’Olimpico: protagonista assoluto Donyell Malen, autore di una tripletta su tre assist di Paulo Dybala.
Grande evidenza anche per la Juventus e per le condizioni di Kenan Yildiz: “La Juve perde Yildiz”. Il turco ha riportato una frattura al piede sinistro e rischia di rimanere fuori per circa tre mesi. Il problema al metatarso potrebbe rendere necessario un intervento chirurgico. Sul mercato, intanto, Spalletti chiede un rinforzo in porta e tra i nomi indicati c’è quello di Grabara.
Calciomercato Napoli
In taglio laterale c’è anche il Napoli. Il titolo è “Napoli, serve uno sforzo per Jesus”: il club azzurro deve decidere se accelerare per arrivare a Gabriel Jesus e regalare così a Massimiliano Allegri un ulteriore rinforzo offensivo.
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