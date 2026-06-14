GRATIS! Ricevi le ultim'ora senza aprire l'app: attiva le notifiche di Tuttonapoli

vedi letture

Hai la nostra app gratuita? Allora puoi attivare anche le notifiche push

Hai la nostra app gratuita? Allora puoi attivare anche le notifiche push per essere informato - oltre che dei gol delle gare del Napoli - anche delle notizie dell'ultim'ora più importanti selezionate dalla nostra redazione e riceverle senza neanche aprire l'app. Il servizio è naturalmente gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli per IOS o Android. Ovviamente selezioneremo solo le notizie o l'ultim'ora imperdibili del giorno ed in ogni caso potrai disattivare la funzione in qualsiasi momento.

Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni ---> cliccare su "Notifiche" oppure sulla campanella da iOS (foto in basso)