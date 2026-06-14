GRATIS! Ricevi le ultim'ora senza aprire l'app: attiva le notifiche di Tuttonapoli
Hai la nostra app gratuita? Allora puoi attivare anche le notifiche push
Hai la nostra app gratuita? Allora puoi attivare anche le notifiche push per essere informato - oltre che dei gol delle gare del Napoli - anche delle notizie dell'ultim'ora più importanti selezionate dalla nostra redazione e riceverle senza neanche aprire l'app. Il servizio è naturalmente gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli per IOS o Android. Ovviamente selezioneremo solo le notizie o l'ultim'ora imperdibili del giorno ed in ogni caso potrai disattivare la funzione in qualsiasi momento.
Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni ---> cliccare su "Notifiche" oppure sulla campanella da iOS (foto in basso)
Pubblicità
Brevi
Copertina TuttonapoliCalciomercato Napoli live, il borsino: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2026 15:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Daniele RodiaRizzetta a Bloomberg: “Ecco il progetto per la SSCNapoli, colloqui intensi con ADL! Sullo stadio…”
Fabio TarantinoLiveConferenza ritiri, ADL: "Non posso ancora annunciare l'allenatore! Lukaku-KDB? Se dovranno andar via..."
Pierpaolo MatroneMcTominay: "A Napoli ho trovato il mio ruolo! Grazie a Conte sono cresciuto. E lo sfottò a Hojlund..."
Davide BarattoDe Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com