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Il Mattino: “Como e Inter, per Allegri subito il test Champions”:
TuttoNapoli.net
La prima pagina de Il Mattino di oggi dedica ampio spazio al Napoli di Massimiliano Allegri. Il titolo scelto dal quotidiano è “Como e Inter, per Allegri subito il test Champions”: dopo il debutto vincente sul campo del Genoa, per gli azzurri si apre una fase importante con due sfide che potranno fornire indicazioni significative sul livello raggiunto dalla squadra.
Napoli, debutto stagionale al Maradona
Domenica il Napoli farà il suo esordio stagionale al Maradona contro il Como, prima di affrontare l’Inter a San Siro. Due appuntamenti di alto livello per Allegri, chiamato a verificare immediatamente condizione, equilibri e ambizioni della sua nuova squadra in vista anche del percorso europeo.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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Copertina TuttonapoliDa 0 a 10: il primo Orsato-shock, ADL studia il colpaccio centenario, Vergara che va a fo**ersi il mondo e la prima rivoluzione di Allegri di Arturo Minervini
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