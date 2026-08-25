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Il Mattino: “Como e Inter, per Allegri subito il test Champions”:

Il Mattino: “Como e Inter, per Allegri subito il test Champions”:TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

La prima pagina de Il Mattino di oggi dedica ampio spazio al Napoli di Massimiliano Allegri. Il titolo scelto dal quotidiano è “Como e Inter, per Allegri subito il test Champions”: dopo il debutto vincente sul campo del Genoa, per gli azzurri si apre una fase importante con due sfide che potranno fornire indicazioni significative sul livello raggiunto dalla squadra.

Napoli, debutto stagionale al Maradona

Domenica il Napoli farà il suo esordio stagionale al Maradona contro il Como, prima di affrontare l’Inter a San Siro. Due appuntamenti di alto livello per Allegri, chiamato a verificare immediatamente condizione, equilibri e ambizioni della sua nuova squadra in vista anche del percorso europeo.