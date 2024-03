Caso Acerbi-Juan Jesus, domani può arrivare la sentenza

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Caso Acerbi-Juan Jesus: la sentenza potrebbe arrivare già domani. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Una cosa è certa, prima di Inter-Empoli Francesco Acerbi conoscerà il suo destino: più che sapere se sarà in campo a San Siro a Pasquetta, deve soprattutto conoscere cosa ne sarà di questo finale di stagione. E, allargando l’orizzonte, deve capire se potrà tenere ancora addosso per un po’ il nerazzurro e pure se avrà qualche chance di difendere il titolo europeo con la Nazionale in Germania.

La sentenza del giudice sportivo sulle presunte offese razziste a Juan Jesus durante Inter-Napoli è ormai diventata il cancello della carriera di Acerbi: è normale che la aspetti con ansia e turbamento, nonostante la sua versione non sia mai cambiata. Il centrale di Inzaghi ha sempre allontanato da sé l’accusa di aver usato la parola “negro”: anche in privato continua a ripetere ciò che ha detto durante l’audizione con la procura in videoconferenza venerdì scorso. In queste lunghe giornate di polemiche non ha avuto contatti con il collega brasiliano