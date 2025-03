Cds: "Il Napoli è da studiare, Conte ha fatto un capolavoro"

vedi letture

"Il Napoli che punta lo scudetto inseguendo l’Inter e provando a tenere l’Atalanta a distanza è una squadra da studiare". Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola nella settimana dopo Napoli-Inter, il pari del Maradona col brivido, la gara che ha riabilitato gli azzurri agli occhi di tutti. Ora sognare lo scudetto si può.

"Anima guerriera, equilibrio zen, risorse infinite. Tradotto: non avendo mai potuto contare su un attacco straripante come le rivali, Antonio Conte è riuscito a equilibrare il sistema a tal punto da azzerare le distanze realizzative rispetto alle altre, e soprattutto a motivare anche chi gioca meno fino a farlo risultare risolutivo o decisivo come nell’ultimo caso di Billing. Ecco perché quando si racconta la stagione del Napoli è lecito parlare di capolavoro", si legge.