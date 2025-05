Moviola CdS boccia Massa: "Rigore chiaro su Raspa! Viene travolto, non conta il tiro..."

Il Napoli vince a Lecce di misura con un gol di Raspadori, che si era anche guadagnato un calcio di rigore netto per il Corriere dello Sport, anche se non ravvisato dall'arbitro Davide Massa, bocciato dal quotidiano con un 5 in pagella. Questo è quanto si legge: "Diversi errori dal punto di vista tecnico, più che disciplinare, per Massa: quello più grave, manca un rigore al Napoli, anche da OFR.

Raspadori entra in area, tira, appoggia il piede sinistro a terra dopo il tiro e viene travolto da Gaspar, che gli piomba addosso con troppa foga, finendo per piegargli la caviglia. Massa fa proseguire, il VAR supporta, entrambi commettono un errore: il primo a non fischiare in campo un penalty chiaro, il secondo a non richiamarlo al VAR. Che abbia già tirato conta poco, il pallone è ancora in gioco e Gaspar interviene in maniera imprudente sull’avversario, al limite della vigoria sproporzionata".