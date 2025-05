CorSera - Parole Conte, messaggio a Inzaghi: da tutto l'Inter rischia di vincere... niente

Secondo il Corriere della Sera le parole pronunciate ieri sera da Antonio Conte sono un messaggio per Simone Inzaghi e per l'Inter, che dal sogno Triplete rischiano di non vincere nulla. Questo è quanto si legge sul quotidiano milanese: "Non conta come parti, ma come arrivi, la storia la scrive chi vince. La doppia citazione di Conte perforerà i timpani di Inzaghi, che dopo aver perso la Coppa Italia, adesso rischia di salutare il campionato. Dal tutto al rischio di niente, dal possibile Triplete, a una stagione a bocca asciutta. È la legge spietata del calcio".

E queste sono le parole di Conte a cui si fa riferimento: "Non parliamo di cose che ora non abbiamo, ho vinto e perso Scudetti all'ultima giornata. Chi vince scrive la storia gli altri la vanno a leggere. Nessuno si ricorderà di noi se arriviamo secondi, la storia va scritta vincendo".