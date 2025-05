"Sta firmando l'impresa più grande della sua carriera!", le pagelle di Conte

vedi letture

"Architetta un sistema mobile che porta tanti uomini in area avversaria: bene per un tempo, poi deve arroccarsi e gli riesce bene. Tre punti in più, una gara in meno". Si esprime così La Gazzetta dello Sport su Antonio Conte all'indomani del match tra Lecce e Napoli.

Voto 7,5 da parte del Corriere dello Sport: "Un altro passo verso la gloria a casa sua, in un clima ostile, giocando di tattica e nervi: parte a quattro, poi passa e chiude a cinque blindando una vittoria fondamentale. Quarto clean sheet di fila: ha una squadra di lottatori da scudetto".

Infine arriva un 7 da Tuttosport: "Si inventa Olivera centrale e ci azzecca, come al solito. Sta firmando l'impresa più grande della sua carriera: il blitz di Lecce pesa una tonnellata sul campionato. Antonio logora chi non ce l'ha".