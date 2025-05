Raspadori esaltato nelle pagelle: "Segna ancora il gol-Scudetto? Punizione alla CR7!"

Giacomo Raspadori è l'uomo decisivo, l'MVP di Lecce-Napoli. Anche per i quotidiani, che all'indomani della sfida del Via del Mare lo esaltano, come fa La Gazzetta dello Sport: "Alla lista dei possibili gol-scudetto iscrive la punizione: colpo da tre pesantissimi punti. Un altro se lo mangia, non fa mancare l’apporto in non possesso", scrive come giudizio dopo il 7 in pagella.

Addirittura 8 per il Corriere dello Sport: "Segna con il destro su punizione, più alla Cristiano che alla divin mancino Diego. Anzi, facciamo alla Jack. L’uomo dei gol decisivi: suo il suggello sullo scudetto del 2023 a Torino contro la Juve, sua la rete che ha deciso una partita cruciale per il bis".

Infine 7,5 da Tuttosport: "Due anni fa aveva segnato alla Juve il gol che più di tutti profumava di scudetto. Ci ricasca di nuovo, con un colpo da biliardo su punizione: tutta Napoli gli sarà eternamente grata".