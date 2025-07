Cessione di Osimhen è un colpo alla Higuain, Gazzetta: "ADL può incassare quasi 90 mln"

La cessione di Osimhen è un colpo quasi alla Higuain. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sull'affare, ormai imminente, tra Napoli e Galatasaray per il nigeriano: "Al termine d’una serie televisiva che neanche su Netflix si sarebbero inventati, il Napoli e Victor Osimhen lasciano che comincino a scivolare i titoli di coda su una storia divenuta insostenibile.

Il Galatasaray ha ceduto al forcing incontrollabile di Aurelio De Laurentiis, ha concesso la clausola e anche di più, ha garantito che pagherà 40 milioni di euro cash all’atto della separazione tra il giocatore e Adl, ne riconoscerà altri 35 tra dodici mesi esatti, verserà 5 milioni di euro nel caso in cui l’ex Sua Maestà del «Maradona» produca un certo numero di gol, garantirà un 10% in caso di futura rivendita e non avrà la possibilità di cedere il centravanti in Italia per il prossimo biennio. Un colpo, quasi alla Higuain, comunque di quelle dimensioni, perché i margini per arrivare ai novanta del Pipita ci sono, eccome".