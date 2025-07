Conte ed il cambio di comunicazione ma in attesa di altri quattro acquisti

vedi letture

“Amma faticà again”, Antonio Conte aggiorna il suo slogan in vista del ritorno in Europa. E ci aggiunge anche una versione in napoletano: “Amma faticà ma cchiù assaje”. Il suo manifesto non cambia, ma quello che cambia radicalmente è l’approccio alla nuova stagione, ammettendo che rispetto all’anno scorso, quando a Dimaro c’erano tanti Primavera e rientri dai prestiti e le scorie di un decimo posto devastante, stavolta i big dell’organico sono in campo dal primo giorno, a loro si sono già aggiunti quattro rinforzi (quest’oggi sarà in campo anche il quinto, Sam Beukema, arrivato ieri sera in ritiro) e soprattutto con un anno di lavoro, un’ossatura ed uno Scudetto sul petto che cambiano prospettive e pressioni. “E’ inevitabile che quando porti lo Scudetto sulla maglia per definizione parti favorito o tra i favoriti e questo lo dobbiamo sapere benissimo. Non ci dobbiamo sottrarre - le parole di Conte in conferenza, prima di un paio di specifiche -, poi sappiamo benissimo che dopo il ciclo della Juventus si sono succedute squadre diverse e questo fa capire la difficoltà, ma l'abbiamo già visto due stagioni fa e con lo Scudetto sulla maglia facemmo il decimo posto. Questo ci deve far capire che non sarà facile. Il passato recente non va dimenticato, deve darci insegnamenti ed umiltà”.

Allungare la rosa

E' un aspetto su cui insiste Antonio Conte e su cui il tecnico, insieme alla società, ha programmato il mercato. Non solo maggiore qualità, alzata da Kevin De Bruyne, ma anche strutturare la rosa per le quattro competizioni che attendono il Napoli e che Conte non ha alcuna intenzione di snobbare: "Vedevo la foto dell'anno scorso in albergo e c'erano tanti ragazzi, pochi calciatori sono rimasti. Se andiamo a vedere chi è rimasto, ne avrò contati 6-7. Quest'anno torniamo con lo Scudetto sul petto, con tutti i confermati dell'anno scorso e nuovi calciatori che stanno arrivando perché a giugno abbiamo sposato una visione che non guarda solo al presente ma anche al futuro. Oltre ad alzare la qualità della rosa - aggiunge Conte - abbiamo necessità di implementare a livello numerico per i tanti impegni". Ed ancora in un altro passaggio: "Quando hai tante competizioni non puoi parlare di titolare e non titolare, ci sarà spazio per tutti perciò c'è esigenza di implementare una rosa non strutturata ed ancora oggi non è strutturata per tutte le competizioni", il riferimento al mercato di Conte che aspetta ancora un ulteriore esterno offensivo, con Ndoye in cima alla lista, un portiere con Milinkovic-Savic sempre vicino, un laterale difensivo individuato in Juanlu Sanchez e probabilmente un sesto centrocampista verso fine mercato.