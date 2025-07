Napoli favorita, per il Corsera il motivo è il centrocampo: mix di tecnica, fisicità e ritmo

Il Napoli è la favorita nella prossima Serie A partirà come favorita per la solidità del suo centrocampo. Questo è il pensiero del Corriere della Sera, che sulla squadra azzurra scrive: "I turisti del calcio mercato non si possono distrarre un attimo: le vetrine cambiano in continuazione.

E il Napoli è lì davanti a tutti, per la solidità del suo centrocampo, mix di tecnica, fisicità e ritmo con Lobotka, McTominay, Anguissa e naturalmente De Bruyne, che dovrebbe colpire da mezzala destra. In sala macchine le altre hanno ancora troppi punti interrogativi. Gente che entra, gente che esce. O dovrebbe uscire. Ma questo centrocampo non è un albergo. E servono certezze".