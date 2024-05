Chiesa, per Motta non è incedibile: Napoli e Roma osservano interessate

Il Corriere dello Sport di oggi analizza la situazione rinnovi in casa Juventus, in particolare quella di Federico Chiesa

Il Corriere dello Sport di oggi analizza la situazione rinnovi in casa Juventus, in particolare quella di Federico Chiesa, in scadenza a giugno 2025. Subito dopo la vittoria della Coppa Italia, l'attaccante ha aperto la porta alla permanenza, condizionandola però al confronto con la società sui progetti futuri. C'è poi il capitolo Motta: a quanto risulta, l'allenatore italo-brasiliano non farebbe le barricate per opporsi ad una sua eventuale cessione in nome del bilancio.

La situazione è fluida perché si potrebbe arrivare all'intesa per un prolungamento breve, di un solo anno, per allontanare il problema della scadenza e il rischio di un addio gratis, e aspettare novità dal mercato. Nel caso dovesse arrivare una proposta redditizia, che potrebbe contribuire ad ottenere risorse fresche per il mercato, la Juve rifletterebbe: Napoli e Roma osservano (molto) interessati.