Conte e la tentazione del 4-4-2 'plastico': le ultime di formazione per Lecce

Senza Buongiorno, è possibile che Conte possa ripristinare l’idea provata alla vigilia del Toro

Antonio Conte e la tentazione del 4-4-2 plastico per la sfida al Lecce in programma sabato. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sulle possibili scelte del mister salentino: “Senza Buongiorno, è possibile che Conte possa ripristinare l’idea provata alla vigilia del Toro: Olivera centrale al fianco di Rrahmani, Spinazzola basso a sinistra, McTominay in partenza quasi esterno sinistro di centrocampo e Raspadori al fianco di Lukaku in un 4-4-2 diciamo plastico, che all’occorrenza può anche diventare 3-5-2.

Insomma, il piano provato prima del Milan e del Torino: in entrambi i casi, però, il tecnico fu costretto a cambiare strategia la mattina della partita, una volta per l’attacco influenzale che colpì McT e domenica per lo stesso problema accusato da Jack. La maledizione della febbre tattica” si legge oggi sul quotidiano.