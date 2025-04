Da Milano difendono Inzaghi: "Conte scappò pensando che qui non ci fosse futuro!"

Cosa conta di più, il percorso o i risultati? È una domanda mal posta, perché i secondi dipendono dal parametro, scrive il sito linterista.it, riferimento dei tifosi nerazzurri, in merito al momento dell'Inter, dopo tre sconfitte e prima dell'attesissima semifinale col Barcellona. Di seguito uno stralcio: "Nelle aziende, e i club calcistici come l’Inter lo sono ormai a tutti gli effetti, non si discute di trofei, ma di KPI. Di obiettivi che ci si fissa. Cosa è stato chiesto a Inzaghi quando Conte - che oggi a Napoli parla di miracolo e lo sta pure facendo, per carità, ma nel 2021 è scappato da Milano convinto non si potesse fare nulla negli anni a venire - ha mollato la barca? Che mercato gli è stato fatto nel corso degli anni? Cosa gli è stato chiesto in relazione a questo mercato?

Sono domande altrettanto valide, perché i risultati contano, sì, ma bisogna anche mettersi d’accordo su cosa si intenda. Ed esserci, in semifinale di Champions, è già un risultato. Che quest’Inter debba vincere tutto, è pura utopia. Che la dirigenza lo abbia chiesto, è un abbaglio su cui magari in futuro si tornerà. Il mondo, capovolto in una setimana, può tornare dritto in 180 minuti. In campionato è difficile, non serve neanche un’impresa: dipende tutto dal Napoli, e questo è un problema enorme perché Conte, quando c’è da mettere i paraocchi ai suoi cavalli e farli galoppare, è oggettivamente il migliore in circolazione. In Europa, però, bastano 180 minuti da vera Inter. È una frase fatta che Inzaghi dice spesso, ma non è mai stata vera come in quest’occasione".