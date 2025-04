ADL pensa alla festa Scudetto: il bus scoperto in giro per la città non mancherà

Antonio Conte ha isolato il Napoli per permettergli di tornare sui livelli di due anni fa e competere per lo scudetto: sale a parte, aree "rosse" vietate agli estranei e allenamenti tabù per chi non fa parte dello staff tecnico.

Uno dei suoi segreti sono state pure le infinite ore al video con i calciatori per perfezionare ogni dettaglio e non lasciare niente al caso. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis sta già pensando alla festa per il quarto titolo nella storia del club: questa volta il bus scoperto in giro per la città non mancherà.