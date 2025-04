Retroscena su Di Lorenzo: il capitano fino a ieri aveva tenuto in apprensione lo staff di Conte

vedi letture

Giovanni Di Lorenzo era uscito acciaccato dalla sfida sfida al Torino per un colpo subito in uno scontro di gioco con Milinkovic-Savic. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega in ogni caso che il difensore azzurro non è in dubbio per la trasferta sul campo del Lecce che si giocerà sabato al Via del Mare.

"Il capitano infatti è uscito acciaccato da uno scontro di gioco domenica scorsa con il portiere del Toro, Milinkovic Savic (si toccava il fianco) e fino ad ieri ha tenuto in apprensione lo staff per una botta al fianco. Per fortuna però non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Nulla che lo possa tenere fuori dalla contesa in terra salentina” si legge sul quotidiano.