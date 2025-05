Clima pesante a Lecce: "Ostilità verso Conte e pronte proteste verso la Lega Serie A"

Il Napoli capolista si gioca un pezzo di scudetto e il Lecce cerca i punti salvezza, scrive il Corriere dello Sport che racconta anche del ritorno a casa di Antonio Conte: "Leccese purosangue, nei confronti del quale i decenni trascorsi da una incomprensione, non hanno cancellato, in una parte della tifoseria, una sorta di ostilità, nonostante lui abbia ripetuto e ripeta: «I sentimenti che ho nei confronti di Lecce e dei leccesi non me li potrà cambiare niente e nessuno, rimarrò sempre fedele al sentimento che mi legherà a vita alla mia città»

Ma è anche il giorno del triste ricordo della tragica scomparsa in ritiro del 47enne massoterapista Graziano Fiorita, da 25 anni nel Lecce (ha lasciato moglie e 4 figli). Il ripianto è unanime e la rabbia dei tifosi nei confronti della Lega per il mancato rinvio della gara di Bergamo non si è placata: oggi in curva nord indosseranno una maglia nera pronti a qualche gesto plateale di protesta (potrebbero ad esempio voltare le spalle al campo durante l’esecuzione dell’inno della Lega)".