Conte ha le idee chiare: sulle corsie d'attacco c'è un solo intoccabile

L’intoccabile, in questa fase, si chiama David Neres, brasiliano dall’impatto impetuoso: tre partite in fila da titolare con un assist, un autogol procurato, una magia che ha mandato in porta un collega (Raspadori) e tante altre giocate interessanti, incisive o decisive.

Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Focus tattico ma anche sulle scelte del tecnico in vista della gara contro la Fiorentina: "Un altro passo, micidiale nell’uno contro uno, una fonte costante di pericoli, una condizione psicofisica ottimale: difficile trovare anche solo una motivazione plausibile per lasciarlo in panchina".