Infortunio Di Lorenzo, novità sui tempi di recupero dopo l'operazione al piede

vedi letture

Lo stop era inevitabile e allora tanto valeva sfruttarlo fino in fondo. Giovanni Di Lorenzo ha deciso di intervenire subito per risolvere un problema che lo tormentava da mesi, approfittando dell’infortunio al ginocchio rimediato nella sfida contro la Fiorentina. Come riferisce La Repubblica, il terzino del Napoli si è sottoposto ieri a un’operazione al piede sinistro, effettuata a Posillipo nel tardo pomeriggio e perfettamente riuscita.

La distorsione di secondo grado al ginocchio lo avrebbe comunque costretto a fermarsi e la scelta è stata quella di anticipare l’intervento chirurgico, evitando ulteriori rinvii. “Si è trattata di una decisione condivisa e funzionale al suo completo recupero. Di Lorenzo prima o poi si sarebbe dovuto operare al piede e ha colto l’opportunità per farlo subito”, spiega il quotidiano. I tempi di recupero stimati parlano di un rientro nella seconda metà di marzo, quando il capitano potrà tornare a disposizione dello staff tecnico.