Sia Meret che Milinkovic-Savic out dall'allenamento col Giugliano: il motivo

Ripresa graduale e scelte ponderate a Castel Volturno. Il Napoli ha svolto ieri un allenamento congiunto contro il Giugliano per preparare la prossima gara di campionato contro il Genoa, sfruttando una settimana senza impegni ravvicinati. Antonio Conte ha utilizzato il test per distribuire minuti a chi ne ha più bisogno, in particolare ai calciatori che stanno lasciando l’infermeria e non possono ancora accumulare ritmo in partite ufficiali.

Come spiega La Repubblica, tra i pali ha giocato dal primo minuto Nikita Contini, scelta dettata dalla cautela. Il reparto portieri, infatti, vive una fase delicata: Vanja Milinković-Savić non ha ancora recuperato appieno, mentre lo staff ha preferito non rischiare Alex Meret in allenamento. Contro il Genoa, salvo sorprese, toccherà ancora a Meret difendere la porta azzurra.