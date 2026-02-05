Non solo Rrahmani: può esserci un altro recupero per il Genoa

di Fabio Tarantino

Non solo Rrahmani. Sono pronti a tornare altri calciatori per il Napoli. L'elenco degli indisponibili è destinato dunque a ridursi nelle prossime partite.

"Oltre a Rrahmani, da monitorare le situazioni di Milinkovic, Mazzocchi e Politano: il portiere sembra il più vicino al recupero, mentre per gli altri i discorsi sono rimandati alle prossime. A partire dai quarti di Coppa Italia contro il Como, in agenda martedì alle 21 al Maradona".