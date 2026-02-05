Anguissa, slitta ancora il rientro: la mossa di Conte col Giugliano è un indizio chiaro

Ripresa dei lavori a Castel Volturno per il Napoli, che ieri ha svolto un allenamento congiunto contro il Giugliano in vista della trasferta di campionato contro il Genoa. Antonio Conte ha sfruttato la settimana senza impegni infrasettimanali per dare minutaggio a chi sta rientrando dall’infermeria, evitando di forzare in gare ufficiali.

Come riporta La Repubblica, non ci sono però novità sul fronte André-Frank Zambo Anguissa, il cui rientro resta ancora da definire. Proprio per questo il tecnico ha limitato gli esperimenti in mezzo al campo, confermando il 3-4-2-1 e concedendo riposo a McTominay, Elmas e Lobotka, sostituiti da elementi della Primavera. L’obiettivo è averli al meglio a Marassi. Quanto ai recuperi, Billy Gilmour potrebbe rientrare prima di Anguissa.