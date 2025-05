Da Milano ammettono: "Champions è la priorità, Inter vecchia e per molti è l'ultima chance"

La Champions League è sempre stata la priorità della stagione, consciamente o inconsciamente, per i giocatori. Lo scrive il sito linterista.it, riferimento per i tifosi nerazzurri, in merito al momento della squadra di Inzaghi che ha perso la vetta del campionato e dopo brutte partite s'è rilanciata proprio in Champions. Di seguito uno stralcio: "Lo si è visto per lunghi tratti e pure nel record di difesa più impermeabile d'Europa, con soli 5 gol presi nell'arco di 12 partite prima di incontrare il Barça. Non è assolutamente un'eresia pensarlo, d'altronde ha messo il dito nella piega anche Flick un po' ironicamente: l'Inter ha tanti giocatori di 36-37 anni, che più di altri sentono dentro di loro questa spinta ulteriore. Sanno che quella con il Barcellona sarà l'ultima occasione per riprovarci.

Di mezzo però c'è un ostacolo e qualche speranza - seppur ridotta al lumicino, "conoscendo" Conte - che il campionato possa riaprirsi visto che il Napoli è atteso a Lecce da una formazione con la bava alla bocca per qualche punticino salvezza. Poi c'è il turno dell'Inter, che per ribaltare le due brutte sconfitte rimediate con Bologna e Roma dovrà passare allo scontro con l'Hellas Verona. Qui entra in gioco Inzaghi. Il turnover è d'obbligo. E se per diverse battute di stagione alcune seconde linee non hanno saputo rispondere alla chiamata del mister, contro la banda di Zanetti sarà quasi un'ultima spiaggia. Inzaghi, ancora una volta, dovrà responsabilizzare chi scenderà in campo. Come Arnautovic-Correa-Taremi. Per il resto l'undici verrà quasi totalmente stravolto e gli unici chiamati agli straordinari dovrebbero essere Sommer e Bisseck. Tutto per arrivare al 31 maggio da protagonisti".