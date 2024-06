Da Rrahmani a Raspadori: i 9 intoccabili per Conte

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte avrebbe indicato nove calciatori considerati incedibili

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, il futuro tecnico del Napoli Antonio Conte avrebbe indicato nove calciatori considerati incedibili: "Conte presto sarà ufficiale e ha già dato i nomi di una serie di giocatori che non sono in vendita per lui, sono blindati, sono considerati centrali per il progetto che il nuovo allenatore ha già inaugurato in borghese, insieme con De Laurentiis e il ds Manna. È un segnale, questo: è la dimostrazione di quanto il signor Antonio sia dentro il mondo azzurro con lo spirito e la leadership di sempre. Ecco chi sono: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Lobotka, Anguissa, Politano, Kvaratskhelia e Raspadori".