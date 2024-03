CdS - Calzona non pensa alla riconferma: il destino è già scritto

Ad oggi è molto più probabile che il Napoli cambierà allenatore la prossima stagione e non confermerà Francesco Calzona.

Ad oggi è molto più probabile che il Napoli cambierà allenatore la prossima stagione e non confermerà Francesco Calzona. Anzi, secondo il Corriere dello Sport il futuro è già scritto: "Invece d’aspettare gli exit poll, e per starsene fuori anche dai sondaggi e dalle previsioni, Francesco Calzona si è alzato dalla panchina del Napoli ed ha cominciato (virtualmente) ad incamminarsi in un mondo, sarebbe più giusto da dire in un Europeo, tutto suo.

Non ci sarà un altro tempo che possa andare oltre quello che sta vivendo, è una bella storia, gli appartiene per intero, ma ha una sua scadenza, che si può leggere nel pallone. Quando il 26 maggio, con i tre fischi, il campionato manderà chiunque in vacanza, il suo mandato si esaurirà e se pure dovesse realizzarsi quel miracolo chiamato Champions League, le strade lo porteranno altrove".