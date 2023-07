CdS - Dopo Kilman e Le Normand si complica anche la pista Danso: il motivo

Prova a fare il punto della questione l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Continua la caccia all'erede di Kim, con una lista infinita di calciatori che restano nel database del Napoli. Prova a fare il punto della questione l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Danso s’è complicato per una scelta del Lens e per una valutazione ritenuta eccessiva, e comunque pure l’austriaco sta in quella fila guidata da Mavronapos e nella quale, immancabile, c’è un Mister X. L’intelligenza artificiale o gli algoritmi della premiata ditta Mantovani & Micheli, ha cerchiato d’azzurro una serie di opzioni - preferibilmente mancino, possibilmente giovane, auspicabilmente intorno ai venti milioni - che solo Kilman del Wolverhampton (26 anni) e Le Normand della Real Sociedad (26 anni) avrebbero modificato. Però lì sarebbero serviti quaranta milioni di euro, per calciatori un po’ (ma appena un po’) più avanti in età: Mavropanos ha un anno (e una ventina di milioni di costo) in meno; e gli altri sembrano persino dei «fanciulli» al suo cospetto".