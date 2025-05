Parma-Napoli, le probabili formazioni: Conte ha il dubbio Raspadori-Neres

Il Napoli ha fatto un brutto inciampo nell'ultimo turno contro il Genoa: un pareggio che ora costringe gli azzurri a vincere con Parma e Cagliari per non avere brutte sorprese. Antonio Conte non può rischiare di sperare in un altro passo falso dell'Inter e quindi sarà necessario da subito capitalizzare la trasferta in Emilia, in un Tardini infernale poiché gli uomini di Cristian Chivu devono conquistare gli ultimi punti per la matematica salvezza.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte perde Lobotka e ritrova a pieno regime David Neres, che però potrebbe ancora partire dalla panchina per giocare uno spezzone ampio della ripresa. Dunque 4-4-2 con Meret in porta, Rrahmani e Olivera al centro della difesa con Di Lorenzo e Spinazzola laterali. Nel centrocampo a 4 asimmetrico, Politano largo a destra e McTominay sulla corsia opposta, in mezzo Gilmour accanto ad Anguissa. In attacco propende l'ipotesi del tandem Lukaku-Raspadori, entrambi a segno nell'ultimo turno, altrimenti sarà 4-3-3 con l'inserimento di Neres al posto di Jack.

Le ultime sul Parma

Cristian Chivu deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili: tra infortuni e squalifiche ben 10 giocatori sono out. La scelta ricade sul 3-4-1-2 (o 3-5-2) con Suzuki tra i pali, terzetto difensivo composto da Delprato, Leoni e Balogh. Sugli esterni di centrocampo si preparano Hainaut e Valeri, in cabina di regia spazio a Sohm e Keita. Sulla trequarti Ondrejka agirà alle spalle di Bonny e uno tra Pellegrino e Djuric.

Stadio Ennio Tardini (Parma) domenica 18 maggio ore 20:45

PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh; Hainaut, Sohm, Keita, Valeri; Ondrejka; Bonny, Pellegrino. Allenatore: Cristian Chivu

Ballottaggi: Ondrejka-Hernani 55-45%, Pellegrino-Djuric 60-40%

Diffidati: Balogh, Haj, Keita, Djuric

Indisponibili: Vogliacco, Bernabè, Estevez, Kowalski, Circati, Charpentier, Osorio, Mihaila, Cancellieri, Valenti (squalificato)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Olivera-Marin 70%-30%, Raspadori-Neres 55-45%

Diffidati: Olivera

Indisponibili: Juan Jesus, Buongiorno, Lobotka

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net