Gazzetta mette ADL nel mirino: "Apra una riflessione sulla sua gestione estiva"

Sulla Gazzetta dello Sport si racconta così il tonfo interno della squadra azzurra contro il Frosinone in Coppa Italia

"Un 4-0 clamoroso e meritato maturato nel finale, ma con i ciociari che avevano sempre chiaro cosa fare e un Napoli sempre smarrito a inseguire, cercando soluzioni individuali. Di squadra manco a parlarne". Sulla Gazzetta dello Sport si racconta così il tonfo interno della squadra azzurra contro il Frosinone in Coppa Italia, tirando in ballo anche Aurelio De Laurentiis.

"E qui il presidente dei campioni dovrebbe aprire una riflessione sulla sua gestione estiva, sulle scelte sbagliate di un mercato che ha portato tre giocatori – Natan, Cajuste e Lindstrom – anche ieri sera decisamente insufficienti, oltre a un allenatore come Rudi Garcia dimostratosi non all’altezza. Adesso anche Mazzarri, ovviamente, ha le sue responsabilità – a cominciare da un turnover discutibile e non solo in questa serata – ma ha ereditato i cocci ed ancora non è riuscito a riattaccarli.