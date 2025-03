Gazzetta - Tutti i dubbi di Conte per la Fiorentina: dagli uomini al modulo

Con che modulo il Napoli affronterà la Fiorentina: il 3-5-2 visto a Como e con l'Inter o e tornerà al 4-3-3 con il recupero pieno di Olivera e Spinazzola? Questo il dubbio a cui prova a rispondere l'edizione oderna della Gazzetta dello Sport: "Raspadori o Spinazzola? Gilmour o Billing? Settimana lunga e tutto ancora da decidere, ma sono questi i principali dubbi di Conte in vista del match di domenica contro la Fiorentina.

Cambiano le caratteristiche, non l'idea di gioco: con Raspadori davanti, il Napoli ha due punte che giocano vicine al di là del sistema di gioco, mentre dovesse giocare alto Spinazzola, allora sarebbe sicuramente 4-3-3 come all'andata, prima volta in cui l'ex Roma giocò nel tridente offensivo davanti a Olivera. In mezzo al campo facile immaginare la conferma di Gilmour dopo l'ottima prova con l'Inter, ma Billing scalpita e ha dimostrato di poter essere decisivo':