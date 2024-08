Libero - L’indole di Antonio Conte è emersa, primi segnali di insofferenza verso ADL

Così scrive il quotidiano Libero sulle parole del tecnico del Napoli dopo la vittoria sofferta contro il Modena in Coppa Italia

"L’indole di Antonio Conte è emersa in purezza, finora contenuta dal desiderio di farsi percepire diverso rispetto al passato". Così scrive il quotidiano Libero sulle parole del tecnico del Napoli dopo la vittoria sofferta contro il Modena in Coppa Italia: "Perché quell’irruenza gli era costata la diffidenza di molti club, terrorizzati dall’idea di ingaggiarlo per poi doversene in qualche modo pentire.

Ma ogni sforzo si inginocchia di fronte all’insorgere della vera essenza e alla fine Antonio Conte si è arreso alla sua solita debolezza. Non è esploso, anzi, chi lo conosce sa quanto in realtà si sia anche trattenuto nel tentativo di essere almeno misurato in quella molesta richiesta di rinforzi" si legge sul quotidiano.