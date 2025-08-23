Capuano sulla griglia scudetto: "Napoli favorito e Conte mente sapendo di mentire"

di Fabio Tarantino

Su Panorama, il giornalista Giovanni Capuano fissa la griglia del campionato alle porte della nuova Serie A. La favorita? Il Napoli, come spiega nel suo ampio focus sul tema: "In pole c'è il Napoli non solo perché campione in carica. De Laurentiis ha innestato un mercato sontuoso. Conte dice che deve essere rompiscatole delle grandi del Nord, che c'è un progetto in costruzione, che non sono arrivati titolari a parte De Bruyne: mente sapendo di mentire. Il grave infortunio di Lukaku rischia di incidere in negativo, ma può anche essere la conferma finale della forza attuale della società. Dovesse arrivare Hojlund...".