Chi vince lo Scudetto? La griglia di Eurosport: "Il 57% dei giornalisti intervistati dice Napoli"

Secondo Eurosport, il Napoli è favorito per lo scudetto ai nastri di partenza: "Nonostante l’infortunio di Romelu Lukaku che obbligherà il Napoli e Conte a rinunciare al centravanti belga per almeno quattro mesi, il Napoli riuscirà a mettere le mani sullo Scudetto e a confermarsi Campione d’Italia. Ben il 57% dei giornalisti interpellati (10 su 17) è convinto che i partenopei bisseranno il titolo ottenuto nel 2024-2025 realizzando una doppietta storica e mai avvenuta nella quasi centenaria storia del club campano.

Di Lorenzo e compagni però si dovranno guardare dall’Inter di Cristian Chivu, che pur con un mercato un po’ equivoco e che ha irretito un po’ i tifosi che si attendevano almeno un colpo ad effetto in attacco o a centrocampo (anche se c’è ancora tempo per la verità), potrà dare del filo da torcere ed essere un'antagonista scomoda per i campani sulla strada verso il Tricolore. Sono 5 i giornalisti intervenuti al 'nostro sondaggio' che credono che i nerazzurri potranno riscattare la stagione da zero titoli e tornare sul trono d’Italia. Intriga ma non eccessivamente in chiave corsa Scudetto, il Milan di Allegri che pur se avrà il vantaggio di poter concentrarsi solo su una competizione (a differenza di Napoli e Inter) solo per un giornalista ha possibilità di laurearsi Campione d'Italia".