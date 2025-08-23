Estate d'investimenti per ADL, Gazzetta: "Ha già speso 155mln e Hojlund costa 45mln"

vedi letture

Sono già stati tanti gli investimenti di De Laurentiis in questa campagna acquisti. Uno non era previsto, il prossimo: il centravanti. Necessario, però, dopo l'infortunio di Lukaku. Hojlund dello United è il primo nome. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Il valore di Hojlund per lo United oscilla tra i 40 e i 45 milioni di euro e il Napoli è consapevole che in un mercato in cui ci siano prezzi per niente calmierati non ci si scandalizza dinanzi ad una valutazione del genere: però intanto altre cose andrebbero fatte, per esempio Janlu Sanchez (22) del Siviglia che continua a dire no a qualsiasi proposta della Premier League, o Eljif Elmas (26) che attende fiduciosamente un riscontro dal Lipsia, a cui è stato offerto un milione e mezzo per il prestito e altri dieci e mezzo per il riscatto (ma ora anche la Roma è in agguato). E però queste sono diventate le argomentazioni successive perché ora, avendo già speso 155 milioni di euro, non è obbligatorio essere la casalinga di Voghera per mettersi a dar di conto: e De Laurentiis, che non s’è negato investimenti, però passi assai più lunghi della gamba non ama farne. Ma l’all in su Hojlund è una tentazione, non un azzardo".