ADL ed il suo debole: "Hamsik stella polare! Qui fa bene solo chi lega con la città..."

Intervistato da Paolo Condò per 7, l'inserto del venerdì del Corriere della Sera, il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di Marek Hamsik e dei suoi 21 anni di presidenza: "Il campione a cui sono più legato? Hamsik è stato la stella polare del Napoli. Un giorno è venuto a dirmi che voleva cambiare squadra, voleva la Cina. Marek però me lo chiese... non so come spiegarlo... da napoletano, ecco. Dovrebbe vedere la scuola calcio che ha aperto in Slovacchia. Ha portato Napoli a casa sua. Dei miei giocatori è quello al quale sono più affezionato".

De Laurentiis, che presidente è oggi rispetto a 21 anni fa?

"Passata la boa dei vent'anni di presidenza mi sono convinto di una cosa: le grandi imprese sono possibili se i protagonisti, e parlo di allenatori e giocatori ma anche di me stesso, sviluppano un'empatia profonda con la città. Ecco, misuriamolo su di me. Io ormai mi sento scomodo a Roma, mi sento comodo a Los Angeles, mi sento comodissimo a Napoli. New York e Parigi mi dicono poco, invece amo stare a Londra. Io penso che l'anima sia immortale, da cui il discorso dei déjà vu e del sentirsi a casa anche in luoghi dove non si è nati".