Napoli-Hojlund, l'allarme di Repubblica: "Oltre 50mln e l'anno prossimo 3 centravanti"

Il Napoli ne avrebbe fatto volentieri a meno, anche perché per rincorrere il centravanti ha dovuto mettere da parte altre esigenze di Conte, ma l’infortunio di Lukaku obbliga a un feroce pressing, scrive quest'oggi Repubblica che racconta della caccia del Napoli ad un nuovo 9 con Hojlund che sembra il nome giusto ma il club partenopeo dovrà rivedere i propri piani di prendere un centravanti in affitto per i 3-4 mesi di stop di Lukaku.

Per avere Hojlund dovranno acquisirlo a titolo definitivo, stanziando anche cifre notevoli per convincerlo a lasciare Manchester, ed il Napoli si sta convincendo di accettare quest'operazione che "tra la spesa iniziale e quella da sostenere tra un anno sforerà i 50 milioni, con il rischio di trovarsi l’estate prossima con tre centravanti a tempo pieno. Ma nel calcio conta il presente e conta Conte, che ha ancora bisogno di un paio di centrocampisti di scorta (uno tecnico e uno muscolare), di un esterno sinistro (l’idea è Elmas) oltre a un terzino destro, anche se con lo spagnolo Juanlu è praticamente fatta".