Repubblica - Conte ha già fatto disastri a parole: giova a tutti questo 'patto del silenzio'

Nell'ultima settimana si è parlato più delle dichiarazioni di Antonio Conte nel weekend contro il Monza che dell'effettiva prestazione fornita dal Napoli in campo. Questa settimana non dovrebbe essere così, tant'è che ieri l'allenatore salentino non ha tenuto la conferenza stampa. Una sorta di patto del silenzio, scrive La Repubblica:

"C’è anche questo perché il Napoli ritrovi la serenità nella volata scudetto. La vacanza alle Maldive consente a De Laurentiis di non essere ingombrante, le sue interferenze hanno provocato già qualche disastro. Con Antonio Conte parlerà solo a fine campionato. Sembra adeguarsi Conte. Giova a tutti l’involontario patto del silenzio".