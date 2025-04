Il Giornale: "L'Inter non fa un mercato vero da tre anni. Immaginate Conte..."

"L’Inter non fa un mercato vero da tre anni. Chiedere a Inzaghi di alzare l’asticella degli obiettivi senza alzare quello della squadra è stato utopistico, l’ultimo mese – e come finirà – dirà anche se è stato un errore". Lo scrive Il Giornale oggi in edicola commentando il momento che sta vivendo in stagione la squadra nerazzurra che appare stanca dopo le ultime due sconfitte.

Si fa anche il paragone con gli allenatori: "Inzaghi non ha mai messo un aggettivo fuori posto, parlando del suo club. Altri avrebbero fatto diversamente. Pensiamo a Conte, se, per esempio, invece che Gudmundsson, come avrebbe voluto, dal Genoa gli avessero preso il nuovo portiere di riserva".