Il Napoli si muove su più piste: la priorità assoluta di mercato resta uno

vedi letture

Il Napoli lavora alacremente sul mercato perché ha tanto da fare, sia in entrata che in uscita. Ma è soprattutto sugli acquisti che si stanno soffermando gli azzurri. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Tanti gli ami gettati: ora si tenterà solo di avere una buona pesca. Il ds Manna ha lavorato in quest’ultimo periodo perché ci sono diversi buchi da colmare e ad oggi il Napoli non ha trovato ancora un sostituto di Kvara. Per non parlare delle piste sondate e i giocatori nel mirino".