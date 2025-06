Retroscena Sancho, CorSera: la Juve ha cercato di ostacolare il Napoli

Jadon Sancho è uno dei nomi in alto nella lista del Napoli per il ruolo di esterno offensivo. Sulle tracce dell'ala in uscita dal Manchester United c'è anche la Juventus, più indietro nella corsa. Il Corriere della Sera scrive così oggi in edicola: "La Juventus ha cercato di ostacolare la trattativa avviata dal Napoli per Sancho. Si tratta dell’attaccante esterno di proprietà del Manchester United, in prestito al Chelsea nell’ultima stagione.

Il ds Manna finora ha trattato con il giocatore 25enne, affascinato dal progetto di Conte mentre la Juve ha avvicinato i Red Devils, proprietari del cartellino. Non solo. Fra Napoli e Juve si registrano reciproci sgambetti anche per Nicolas Jackson, l’attaccante senegalese di 24 anni che potrebbe servire a Tudor in caso di futura partenza di Vlahovic o a Conte qualora sfumasse Darwin Nunez".