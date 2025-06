Amichevoli estive, dall'Anaune al Girona: quasi scelte le avversarie nei ritiri

Il Napoli si prepara per l’inizio della nuova stagione con il ritiro estivo fissato dal 17 luglio a Dimaro, in Val di Sole. Il club sta definendo il calendario delle amichevoli precampionato, ancora in fase di allestimento ma con alcuni appuntamenti ormai consolidati. Come da tradizione, dovrebbe esserci l’incontro inaugurale contro l’Anaune, squadra dilettantistica locale, un vero e proprio rituale. Durante i dieci giorni di permanenza in Val di Sole, il Napoli avrà l’occasione di disputare almeno un secondo test, approfittando della presenza di diverse squadre in zona per i rispettivi ritiri.

Più prestigiosa sarà invece la seconda fase della preparazione, prevista a Castel di Sangro. In Abruzzo gli azzurri potrebbero affrontare avversari di livello superiore: sono stati avviati contatti con il Paris FC, l’Olympiacos e il Girona, squadra che il Napoli ha già sfidato nelle scorse estati. A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.