Infortunati Napoli, Allegri ne ritrova tre: rientri preziosi per il Venezia

vedi letture

Domani torneranno a lavorare a pieno regime anche Anguissa, Olivera e Alisson Santos. L’infermeria del Napoli si svuota, come ha annunciato lo stesso Allegri: a questo punto, calcoli alla mano, soltanto Favasuli e Vergara saranno indisponibili per la trasferta di sabato a Venezia. Una buona notizia per il tecnico, che dopo settimane di emergenza ritrova diverse alternative in più nei vari reparti, dal centrocampo alle fasce, proprio mentre il calendario si fa sempre più fitto.

Da Castellon a Castel Volturno: fino alla sosta non c’è tregua

Il Napoli partirà stanotte dall’aeroporto di Castellon de la Plana, subito dopo la partita con il Villarreal. Al rientro, dopo un pizzico di relax, il gruppo riprenderà a lavorare al centro sportivo di Castel Volturno in vista della trasferta sulla Laguna. Il programma è serrato e non lascia spazio a pause: fino alla prossima sosta per le nazionali non esisterà tregua, con gli azzurri chiamati a un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions League. Allegri, dunque, potrà contare su una rosa più ampia per gestire le energie e ruotare gli uomini, ma dovrà farlo con attenzione, evitando nuovi stop in una fase decisiva della stagione.