Inter furiosa, ma Chiffi non verrà fermato: per Rocchi era netto il rigore della Lazio

Per Rocchi, Daniele Chiffi ha arbitrato bene al Meazza: c'era il rigore per la Lazio. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Replica del designatore, dunque, dopo le polemiche da Milano e la protesta dell'Inter e di Inzaghi per la scelta di assegnare il penalty valso il 2-2 di Pedro e il nuovo sorpasso del Napoli in classifica.

"Fra i nomi che comporranno le squadre arbitrali per l’ultima giornata, ci sarà sicuramente anche quello di Daniele Chiffi. La sua prova è stata giudicata positivamente dalla Commissione arbitrale di vertice, «certo, se il rigore lo vedeva live sarebbe stato meglio» le voci che circolavano ieri nelle segrete stanze dell’AIA, ma nulla a confronto delle polemiche che stanno arrivando sugli arbitri. Di certo, Chiffi - che pure non ha brillato - sugli episodi è stato giudicato coerente".