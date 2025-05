Scandalo biglietti rivenduti a 10 volte il prezzo: chi li acquista può restar fuori dal Maradona

Tante le polemiche in queste ore per biglietti per Napoli-Cagliari che stanno circolando a prezzi gonfiati, fino a dieci volte superiori al loro valore originale. Per la sfida di dopodomani al Maradona non è ammesso il cambio nominativo: chi acquista da rivenditori non ufficiali rischia seriamente di essere bloccato ai tornelli a causa dei controlli incrociati tra documento d’identità e intestatario del tagliando.

Lo spiega l'edizione odierna di Repubblica: "Chi li compra di seconda mano, dunque, corre il rischio di essere respinto ai tornelli del Maradona per il controllo incrociato con i documenti. Infatti non è consentito il cambio di utilizzatore per la gara di venerdì sera".