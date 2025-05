Buongiorno spera nel recupero: tre opzioni per la sfida al Cagliari

Alessandro Buongiorno venerdì sera vuole esserci contro il Cagliari: da tempo coltiva la speranza di rientrare per l’ultima gara di campionato. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che spiega come la linea di condotta resta prudente e non è il caso di andare incontro a ulteriori rischi. In questi casi occorre monitorare le reali condizioni del difensore di origini di Cardito ma cresciuto nel Toro e valutare qual è la scelta più opportuna.

Secondo il quotidiano sono aperte tutte e tre le opzioni in vista della decisiva sfida di venerdì sera contro il Cagliari: tenerlo fuori; portarlo in panchina come risorsa in caso di necessità o lanciarlo dal primo minuto se il percorso di recupero darà sufficienti garanzie". Ieri, in un’intervista a Radio Crc, il difensore aveva dichiarato: "Sto meglio, sto provando a recuperare e vedremo come andrà".