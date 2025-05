L'anticipazione sugli arbitri: ecco chi dirigerà Napoli-Cagliari e Como-Inter

Federico La Penna per Napoli-Cagliari: questa l'anticipazione del Corriere dello Sport sull'arbitro della sfida scudetto di venerdì. È attesa per oggi l’ufficialità delle designazioni arbitrali da parte di Gianluca Rocchi, responsabile della CAN di Serie A, in vista dell'ultimo turno di questo campionato che si deciderà al fotofinish.

Come spiega il quotidiano, la sfida scudetto tra Napoli e Cagliari in programma al Maradona dovrebbe essere affidata a Federico La Penna, una scelta che potrebbe essere considerata sorprendente. Per Como-Inter, l’altra gara cruciale nella corsa al titolo, si va verso la conferma di Davide Massa. Entrambi i direttori di gara sono considerati profili affidabili, già testati e preparati in vista di questo finale incandescente.